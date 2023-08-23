New York Borsası Yükselişle Tamamlandı

New York borsası yükselişle kapandı. Dow Jones endeksi 180 puandan fazla değer kazandı. S&P 500 ve Nasdaq endeksleri de artış gösterdi. Yatırımcılar Nvidia'nın ikinci çeyrek bilançosunu bekliyor. ABD'de mortgage faiz oranları yükseldi ve başvurular düştü. İmalat sanayi PMI beklentilerin altında kaldı, hizmet sektörü verisi ise düşük değer aldı. Yeni konut satışları ise beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

NEW New York borsası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 180 puandan fazla değer kazandı ve yüzde 0,54 artışla 34.472,98 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,1 artarak 4.436,01 puana, Nasdaq endeksi yüzde 1,59 kazançla 13.721,03 puana yükseldi.

Yatırımcılar, ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın ikinci çeyreğe ilişkin bilançosunu beklerken, pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Çipleri yapay zeka için yaygın olarak kullanılan şirketin hisseleri işlem gününü yüzde 3'e yakın kazançla tamamladı.

Makroekonomik veri tarafında da ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 7,31 ile Aralık 2000'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Mortgage başvuruları ise yüksek faiz ortamı ve satın alma gücündeki aşınma nedeniyle Nisan 1995'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi.

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta aylık 2 puan düşerek piyasa beklentilerinin altında kalırken, hizmet sektörü verisi 51 ile 6 ayın en düşük değerini aldı.

Ülkede yeni konut satışları ise temmuzda aylık bazda yüzde 4,4 artışla 714 bine çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.