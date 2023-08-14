New York Borsası Yükselişle Tamamlandı

New York borsası haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,07 artışla 35.307,63 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 0,58 artarak 4.489,72 puana, Nasdaq endeksi yüzde 1,05 kazançla 13.788,33 puana çıktı. Yatırımcılar yarın açıklanacak perakende verilerini beklerken, pay piyasaları düşüşle başladığı işlem gününü pozitif seyirle tamamladı. Analistler bu hafta açıklanacak Home Depot, Target ve Walmart gibi perakende devlerinin bilançolarının da ABD'li tüketicilerin durumuna ilişkin ipuçları vereceğine işaret etti. Öte yandan, ABD Merkez Bankasının (Fed) New York Şubesinin açıkladığı temmuz Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarına göre, Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi 0,3 puan azalarak yüzde 3,5'e geriledi. Düşüşünü dördüncü aya taşıyan kısa vadeli enflasyon beklentisi, Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesini gördü.