New York Borsası Yükselişle Tamamlandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,28 artışla 35.559,53 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 0,15 artarak 4.588,96 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,21 kazançla 14.346,02 puana çıktı. Yatırımcılar ABD'nin bu haftaki yoğun veri gündemini beklerken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde pozitif bir seyir izlendi. Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) bundan sonraki adımlarına ilişkin daha fazla ipucu verebilecek tarım dışı istihdam verisinin cuma günü açıklanacağını belirterek, Apple ve Amazon gibi dev şirketlerin yayımlayacağı bilançoların da yatırımcıların odağında yer alacağını kaydetti. Öte yandan, Fed'in yayımladığı, bankaların kredi verme uygulamalarına ilişkin 'Kıdemli Kredi Yetkilisi Görüş Anketi' raporu, ikinci çeyrekte ülkedeki bankaların kredi koşullarını sıkılaştırdığını ortaya koydu. Bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini açıklayan ABD Hazine Bakanlığı da temmuz-eylül dönemi borçlanma öngörüsünü 1 trilyon 7 milyar dolara yükseltti. Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, aylık enflasyon verilerinin iyi geldiğini, hedeflerinin büyük bir resesyon olmadan enflasyonu düşürmek olduğunu dile getirdi. Kredi koşullarında beklendiği kadar sıkılaşma görmediklerini kaydeden Goolsbee, enflasyonu düşürme çabalarının işe yaradığına dikkati çekti.