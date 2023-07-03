New York Borsası Yükselişle Tamamlandı

New York borsası, yarım gün işlemin gerçekleştirildiği haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,03 artışla 34.418,47 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,12 artarak 4.455,59 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,21 kazançla 13.816,77 puana yükseldi. ABD'de kazançlı geçen yılın ilk 6 ayın ardından pay piyasalarında, haftanın ilk işlem gününün kapanışında pozitif seyir izlendi.

NEW New York borsası, yarım gün işlemin gerçekleştirildiği haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,03 artışla 34.418,47 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,12 artarak 4.455,59 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,21 kazançla 13.816,77 puana yükseldi.

ABD'de kazançlı geçen yılın ilk 6 ayın ardından pay piyasalarında, haftanın ilk işlem gününün kapanışında pozitif seyir izlendi.

Makroekonomik veri tarafında da ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, haziranda 46 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşirken, imalat sanayisinde daralmanın sürdüğünü gösterdi.

S&P Global tarafından açıklanan haziran ayına ilişkin imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise beklentiler dahilinde 46,3 oldu.

Öte yandan, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, ikinci çeyrekte yaklaşık 480 bin araç üretirken, 466 binin üzerinde aracı da teslim etti.

Tesla hisselerinin, şirketin analistlerin beklentilerini aşan üretim ve teslimat rakamları bildirmesi sonrasında yüzde 7'ye yakın değer kazanması dikkati çekti.

ABD merkezli bir diğer elektrikli otomobil üreticisi Rivian'ın hisseleri de ikinci çeyrek teslimatlarının piyasa tahminlerinin üzerinde gelmesinin ardından yüzde 17'nin üzerinde yükseldi.

New York borsasında bugün, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü tatili dolayısıyla yarım gün işlem gerçekleştirilirken borsa, yarın işleme kapalı olacak.