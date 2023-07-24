New York Borsası Yükselişle Tamamladı

New York borsası, yoğun veri akışının takip edileceği haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. Dow Jones endeksi 180 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,52 artışla 35.411,24 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,4 artışla 4.554,64 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,19 kazançla 14.058,87 puana yükseldi. Yatırımcılar bu hafta açıklanacak merkez bankaları kararlarıyla yoğun veri gündemini beklerken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde pozitif bir seyir izlendi. S&P Global'ın açıkladığı öncü verilere göre, ABD'de imalat sanayi PMI temmuzda geçen aya oranla 2,7 puan yükselerek 49 değerine ulaştı. Endeks, beklentileri aşarak 3 ayın en yüksek seviyesine çıktı.