New York Borsası Yükselişle Tamamladı

ABD Merkez Bankası'nın politika faizini sabit tutmasına karşın bu yıl içinde 2 faiz artırımı daha olabileceği sinyali vermesinin ardından New York Borsası günü yükselişle tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 1,26 artarak 34.408,06 puana çıktı.

New York Borsası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,26 artışla 34.408,06 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,22 artarak 4.425,88 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,15 kazançla 13.782,82 puana ulaştı.

ABD Merkez Bankasının ( Fed ) politika faizini sabit tutmasına karşın bu yıl içinde 2 faiz artırımı daha olabileceği sinyali vermesinin ardından güne düşüşle başlayan endeksler, gün içinde yönünü pozitife çevirdi.

Analistler, Fed'in sıkılaşma politikasının sonuna yaklaştığına dair beklentilerin piyasalardaki yükselişte etkili olduğunu belirtti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 10 Haziran ile biten haftada 262 binle piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti ve Ekim 2021'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyesini korudu.

Ülkede sanayi üretimi de mayısta aylık bazda yüzde 0,2 azalışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Philadelphia Fed İmalat Endeksi haziranda eksi 13,7 ile beklentilerin altında gelirken, New York Fed'in açıkladığı imalat endeksi haziranda 6,6 ile beklentilerin üzerine çıktı.

ABD'de perakende satışlar ise mayısta aylık bazda yüzde 0,3 artarak azalış beklentilerini boşa çıkardı.