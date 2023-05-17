New York Borsası Yükselişle Tamamladı

New York borsası, borç limiti konusunda anlaşma sağlanacağına dair beklentilerin artmasıyla günü yükselişle tamamladı. Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,24 artışla 33.420,77 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 1,19 artarak 4.158,51 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,28 artışla 12.500,57 puana çıktı.

New York borsası, borç limiti konusunda anlaşma sağlanacağına dair beklentilerin artmasıyla günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,24 artışla 33.420,77 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,19 artarak 4.158,51 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,28 artışla 12.500,57 puana çıktı.

ABD Başkanı Joe Biden ve Kongre liderlerinin dünkü görüşmesi sonrası borç limiti konusunda anlaşmaya varılacağına dair beklentilerin artmasıyla pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, borç limiti konusunda verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, ABD temerrüde düşmeden bir anlaşmaya varacaklarından emin olduğunu bildirdi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy de pazara kadar borç limiti anlaşmasının yapılabileceğini belirtti.

Öte yandan, Western Alliance Bancorp'un mevduatlarının arttığına ilişkin haberlerin ardından bölgesel bankaların hisselerinde kaydedilen yükseliş de piyasalardaki pozitif seyirde etkili oldu.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de konut başlangıçları, nisanda yüzde 2,2 artışla 1 milyon 401 bine yükselerek beklentilerin biraz üzerinde gerçekleşti.