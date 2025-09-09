New York Borsası, Yükselişle Kapatırken Faiz İndirimi Beklentileri Artıyor

NEW New York borsası, iş gücü piyasasında yavaşlamaya işaret eden verilere rağmen günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,43 artarak 45.711,34 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,27 artışla 6.512,61 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,37 artarak 21.879,489 puana tırmandı. Üç endeks de kapanış rekorlarını tazeledi.

ABD Merkez Bankasının ( Fed ) gelecek hafta faiz indirimine gideceğine dair beklentilerle oluşan iyimserlik sürerken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

Çalışma İstatistikleri Bürosu, tarım dışı istihdam verilerine ilişkin ön revizyonunu açıkladı. Buna göre, ülkede tarım dışı istihdam, marta kadarki 12 aylık dönemde, ilk açıklanan verilere göre 911 bin kişi daha düşük gerçekleşti.

Analistler, verideki aşağı yönlü revizyonun iş gücü piyasasında daha keskin bir yavaşlamaya işaret ettiğini ve Fed'den faiz indirimi beklentilerinin güçlendiğini belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, bugünkü revizyonun son yılların en büyük revizyonlarından biri olduğunu vurgulayarak, eski Başkan Joe Biden döneminde istihdam artışının daha önce bildirilenden çok daha zayıf olduğunu söyledi.

Bunun aynı zamanda Fed'in "para politikasını çok kısıtlayıcı tuttuğunu" da gösterdiğini dile getiren Leavitt, "Faiz oranları çok yüksek. Fed, Biden yönetiminden miras aldığımız karışıklık nedeniyle faiz oranlarını düşürmek zorunda." diye konuştu.

Kurumsal tarafta ise ABD'li teknoloji devlerinden Apple, bugün yeni akıllı telefon saat ve kulaklık modellerini tanıttı. Şirketin hisseleri yüzde 1,5 değer kaybetti.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin yürürlüğe koyduğu tarifelerin enflasyon üzerindeki etkileri belirsizliğini korurken, ABD'de yarın açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri ile perşembe günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, enflasyon verilerinden alınacak sinyallerin Fed'in faiz indirim beklentilerini etkileyebileceğini belirtiyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek hafta 25 baz puan faiz indirmesine kesin gözüyle bakılırken, Bankanın 50 baz puan indirime gitme ihtimali de yüzde 8 olarak öne çıkıyor. ???????