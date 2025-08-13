New York Borsası Yükselişle Kapatıldı

New York borsası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,04 artarak 44.922,27 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,32 artışla 6.466,58 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,14 artarak 21.713,14 puana çıktı. Her iki endeks de kapanışta rekor tazeledi.

ABD'de beklenenden ılımlı gelen enflasyon verileri sonrası ABD Merkez Bankasının ( Fed ) eylülde faiz indirimine gideceğine dair artan beklentilerin yarattığı iyimserlikle pay piyasalarındaki pozitif seyir sürdü.

Ülkede dün açıklanan veriler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilerin altında arttığını ortaya koymuştu.

Enflasyon verilerinin, tarifelerden kaynaklanan fiyat baskılarının şimdilik sınırlı kaldığını gösterdiğini belirten analistler, verilerin Fed'e eylül ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapması için imkan tanıdığını aktardı.

Analistler, çekirdek enflasyonun yıllık bazda 5 ayın en yüksek seviyesine çıkmasına rağmen iş gücü piyasasında son dönemdeki zayıflama dikkate alındığında Fed'in eylülde faiz indirimine gitme ihtimalinin güçlendiğini kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda da Fed'in eylülde faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılıyor.

ABD'de yarın açıklanacak üretici enflasyonu verisi de fiyat baskılarına ilişkin daha fazla bilgi edinmek isteyen yatırımcılar için önem taşıyor.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, tarifelerin enflasyonu geçici mi yoksa kalıcı şekilde mi etkileyeceğini anlamaya çalıştıklarını, bunun da bankanın faiz indirimi zamanlamasını şekillendireceğini belirtti.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ise iş gücü piyasası sağlam kaldığı sürece bu yıl tek faiz indiriminin uygun olacağını düşündüğünü aktardı.

Öte yandan, görev süresi gelecek yıl mayıs ayında sona erecek olan Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine kimin geçeceği belirsizliğini korurken, ABD Başkanı Donald Trump, bugün yaptığı açıklamada, bir sonraki Fed başkanı adayını "biraz erken" açıklayabileceğinin sinyalini verdi. Trump, Powell'ın halefi olarak değerlendirdiği adayların sayısını üç ya da dörde indirdiğini ifade etti.

Kurumsal tarafta ise ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın hisseleri, şirketin yapay zeka destekli robotlar, ev güvenlik sistemleri ve akıllı ekranlar gibi alanlarda genişlemeyi planladığına dair haberlerin ardından yüzde 1,6 değer kazandı.

Yapay zeka bulut bilişim girişimi CoreWeave'in hisseleri ise şirketin ikinci çeyrekte beklenenden fazla zarar açıklamasının ardından yüzde 20,8 değer kaybetti.

Restoran zinciri Cava'nın hisseleri de şirketin bu yıl için satış tahminlerinde düşüşe gitmesiyle yüzde 16,6 düştü.