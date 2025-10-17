Haberler

New York Borsası Yükselişle Kapanırken Çin ile Ticaret Gerilimi İzleniyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

New York borsası haftayı yükselişle tamamladı. Dow Jones endeksi %0,52, S&P 500 %0,53, Nasdaq ise %0,52 artış gösterdi. ABD'de bankacılık sektörünün sağlamlığı korunurken, Çin ile ticaret gerilimleri ve ihracat kısıtlamaları dikkat çekiyor.

NEW New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,52 artarak 46.190,61 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,53 artışla 6.664,01 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,52 kazançla 22.679,98 puana çıktı.

ABD'de Çin ile ticaret gerilimine ve bankacılık sektörünün sağlığına ilişkin endişeler yatışırken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

Bu hafta ülkenin bölgesel bankalarından Zions Bancorp ve Western Alliance'ın bazı kredilerde usulsüzlükle karşılaştıklarını açıklamasının ardından bankaların kredi portföylerine ilişkin kaygılar artmış, bölgesel banka hisseleri dün sert gerilemişti.

Bugün ise Zions'un hisseleri yaklaşık yüzde 6 ve Western Alliance'ın hisseleri yüzde 3 değer kazandı.

Analistler, endişelere rağmen ABD'de bankacılık sektörünün sağlamlığını koruduğunu, son dönemdeki bazı sorunların sistemik bir krize dönüşmesinin beklenmediğini söyledi.

Çin'in nadir toprak elementlerinin ihracatına kısıtlama getirmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e ek tarife tehdidi ve sonrasında yaşanan gelişmeler de takip edildi.

Trump bugün verdiği röportajda, Çin'i uygulamakla tehdit ettiği yüzde 100 tarifenin "sürdürülebilir" olmadığını belirterek, "Çin ile aramız iyi olacak ama adil bir anlaşma yapmalıyız." dedi.

Beyaz Saray'da da açıklamalarda bulunan Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile birkaç hafta içinde görüşeceğini ifade ederek, "Her iki taraf için de iyi olacak bir anlaşma yapacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de Çinli mevkidaşıyla bugün bir araya geleceğini, Çin heyetiyle gelecek hafta da Malezya'da görüşmeyi planladıklarını belirtti.

Bessent, "Durumun yatıştığını düşünüyorum. Çin'in de bizim gösterdiğimiz saygıyı göstereceğini umuyoruz ve Başkan Trump'ın, Başkan Şi ile olan ilişkisi sayesinde işleri yoluna koyabileceğinden eminim." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Çin'in nadir toprak elementlerine ihracat kontrolü getirme planını uygulamaya koymasının küresel ekonomik büyüme üzerinde etki yapacağını söyledi.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
Test sonuçları belli oldu! 8 ünlüde yasaklı madde tespit edildi

İşte testleri pozitif çıkan ünlüler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Çok zengin olduğunu böyle kanıtladı, aracı mazotla yıkadı

Gencin "Ben çok zenginim" demek için yaptığına bakın
İYİ Partili Türkeş, Kurtulmuş'un Kürtçe konuşmasına tahammül edemedi! Yaptığı çağrı skandal

Kurtulmuş'un Kürtçe konuşmasına tahammül edemedi!
Kız kardeşinin üzerine kaynar su dökmüştü! Türkiye'nin konuştuğu olayda anneden sürpriz hamle

Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili anneden sürpriz hamle
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Rakam inanılmaz! 1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın

1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın
Midesinden çıkanlar yok artık dedirtti

Midesinden çıkanlar yok artık dedirtti
Ölü ineği aracına bağlayıp kilometrelerce sürükledi

Biz izlemeye dayanamadık! Vicdanları kanatan görüntüler
Abdullah Öcalan 'umut hakkı' talep etti: Devlet adım atmalı

Öcalan "umut hakkı" istedi
Siyasi partileri ziyaret eden Yasemin Minguzzi DEM Parti'yi es geçti

Ahmet Minguzzi'nin annesi TBMM'de! Es geçtiği tek parti var
Kanında uyuşturucu çıkmayan Engin Polat'tan ilginç açıklama

Kanında uyuşturucu çıkmadı ama yine de mutlu değil
Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia: Bıçaklamakla tehdit etti

Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.