New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,17 artışla 34.152,60 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,28 artarak 4.378,38 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,90 artışla 13.639,86 puana yükseldi.

ABD Merkez Bankası ( Fed ) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri takip edilirken, tahvil faizlerindeki gerilemeyle pay piyasalarında kapanışta pozitif bir seyir izlendi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 4,57'ye gerilemesiyle teknoloji hisselerinin yükselişe geçtiği görüldü.

ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft'un hisseleri yüzde 1,1, Apple'ın hisseleri yüzde 1,5 ve Amazon'un hisseleri yüzde 2,1 değer kazandı.

Fed yetkililerinden ise açıklamalar gelmeye devam ederken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, gelen verilerin, enflasyondaki ilerlemenin durduğunu veya enflasyonu zamanında yüzde 2'ye düşürmek için yetersiz olduğunu göstermesi durumunda daha fazla faiz artırımını desteklemeye açık olduğunu belirtti. Bowman, tahvil faizlerinde eylül ayından bu yana yaşanan artışın, finansal koşulların sıkılaşmasına yol açtığını kaydetti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller da tahvil faizlerinde son haftalarda görülen artışın, tahvil piyasası için bir "depremden" başka bir şey olmadığını aktardı. Waller, ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekteki yüzde 4,9'luk büyümesinin ise Fed'in bir sonraki politika hamlesini değerlendirirken izlenmesi gereken bir performansı olduğunu dile getirdi.

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan ise finansal koşulların enflasyonu düşürmek için yeterince sıkı olup olmadığını değerlendirmek için bankanın geçen haftaki toplantısında politika faizinin sabit tutulmasını desteklediğini, ancak mücadelenin henüz kazanılmadığını ifade etti.