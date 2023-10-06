New York borsası yükselişle kapandı

NEW New York borsası haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,87 artışla 33.407,58 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,18 artarak 4.308,50 puana, Nasdaq endeksi yüzde 1,6 kazançla 13.431,34 puana yükseldi.

ABD'de tarım dışı istihdam verileri sonrası güne düşüşle başlayan pay piyasaları, haftanın son işlem gününü yükselişle kapattı. Teknoloji hisselerindeki artışın piyasaların pozitif seyrine katkıda bulunması dikkati çekti.

Ülkede tarım dışı istihdam eylülde 336 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, 8 ayın en yüksek artışını kaydetti. ABD'de işsizlik oranı ise eylülde değişmeyerek yüzde 3,8 ile Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyesinde kalmaya devam etti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç, eylülde yüzde 0,2 artarak 33,88 dolara ulaştı.

Güçlü istihdam verilerinin açıklanmasının ardından yüzde 4,9'a yaklaşan ABD'nin 10 yıllık hazine tahvili faizleri, daha sonra 4,8 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, verilerin ABD'de işe alımların genel olarak arttığına, ücret artışı yavaşlasa da iş gücü piyasasının güçlü olduğuna işaret ettiğini belirtti.

Otomobil üreticileriyle görüşmelerde kaydedilen ilerleme nedeniyle Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikasının (UAW) bu hafta grevin genişletilmeyeceğini açıklaması üzerine Ford ve General Motors'un hisselerinin değer kazandığı görüldü.