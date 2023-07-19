New York borsası yükselişle kapandı

NEW New York borsası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,31 artışla 35.061,21 puana çıktı. Böylelikle endeks, kazanç serisini 8'inci güne taşıdı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,24 artışla 4.565,72 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,03 kazançla 14.358,02 puana yükseldi.

ABD'de şirketlerin ikinci çeyrek bilançoları açıklanmaya devam ederken, pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Ülkenin büyük bankalarından Goldman Sachs'ın net karı, yılın ikinci çeyreğinde 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 58 azalarak 1,2 milyar dolara geriledi.

Öte yandan, medyada yer alan haberlerde, ABD'li teknoloji devi Apple'ın üretken yapay zeka araçları geliştirdiği ve "Apple GPT" adını verdiği bir sohbet robotu oluşturduğu ifade edildi. Söz konusu haberler sonrasında şirket hisselerinin fiyatı 198 dolara kadar çıktı.