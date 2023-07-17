New York Borsası Yükselişle Kapandı

New York borsası haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,22 artarak 34.585,35 puana çıkarken, 2023'ün en yüksek kapanış değerini elde etti. S&P 500 endeksi yüzde 0,39 artışla 4.522,79 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,93 kazançla 14.244,95 puana yükseldi. ABD'de şirket bilançoları ve makroekonomik veriler yatırımcıların odağında yer alırken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde pozitif bir seyir izlendi. Analistler yatırımcıların, ABD'nin büyük bankalarından Morgan Stanley ve Bank of America'nın yarın açıklanacak ikinci çeyrek bilançolarını beklediğini belirtti. Öte yandan, Amerikan teknoloji devi Apple'ın hisselerinin yüzde 1,7, Tesla'nın yüzde 3,2 ve JPMorgan Chase'in yüzde 2,4 değer kazanması dikkati çekti.