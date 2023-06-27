New York Borsası Yükselişle Kapandı

New York Borsası, beklenenden iyi gelen ekonomik verilerin ardından günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,63 artışla 33.926,74 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,15 artarak 4.378,41 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,65 kazançla 13.555,67 puana yükseldi.

ABD'de resesyon endişelerine rağmen ülke ekonomisinin dayanıklılığını koruduğunu gösteren ekonomik verilerin ardından pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Bugün açıklanan verilere göre, dayanıklı mal siparişleri, mayısta aylık bazda yüzde 1,7 artarak, azalış beklentilerinin aksine yükseliş kaydetti.

Ülkede Conference Board Tüketici Güven Endeksi de haziranda aylık 7,2 puan artışla 109,7'ye yükselerek Ocak 2022'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıktı.

ABD'de yeni konut satışları ise mayısta aylık bazda yüzde 12,2 artışla 763 bine çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi de nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 azalarak 2012'den bu yana yıllık bazda ilk düşüşünü kaydetti.