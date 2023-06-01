New York Borsası Yükselişle Kapandı

New York borsası, günü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 150 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,47 artışla 33.061,57 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,99 artarak 4.221,09 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,28 kazançla 13.100,98 puana yükseldi. ABD'de borç limiti konusundaki gelişmeler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin belirsizlikler yatırımcıların odağındaki yerini korurken, pay piyasalarında kapanışta pozitif bir seyir izlendi.

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 150 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,47 artışla 33.061,57 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,99 artarak 4.221,09 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,28 kazançla 13.100,98 puana yükseldi.

ABD'de borç limiti konusundaki gelişmeler ve ABD Merkez Bankasının ( Fed ) para politikasına ilişkin belirsizlikler yatırımcıların odağındaki yerini korurken, pay piyasalarında kapanışta pozitif bir seyir izlendi.

Borç limitinin 2025'e kadar askıya alınmasını ve federal harcamaların 2 yıl boyunca sınırlanmasını öngören Mali Sorumluluk Yasa tasarısının, ABD Temsilciler Meclisinde dün onaylanmasının ardından bir sonraki durağı ABD Senatosu oldu. Borç limitinin artırılarak ülkenin temerrüde düşmesini önleyecek tasarının Senato'dan da geçerek 5 Haziran'a kadar yasalaşması gerekiyor.

Öte yandan Fed yetkililerinin para politikasına ilişkin açıklamaları takip edilmeye devam edilirken, Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, haziran toplantısında faiz artırımını "atlama" eğiliminde olduğunu belirtti.

Fed'in faiz oranlarını sabit tutabileceği noktaya yakın olduğuna işaret eden Harker, faizleri yükseltmeye devam etmek zorunda olmadıklarını aktardı.

Harker, ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 1'in altında büyüyeceğini ve işsizlik oranının yüzde 4,4'e çıkacağını tahmin ettiğini belirterek, enflasyonun da bu yıl yaklaşık yüzde 3,5'e, gelecek yıl yüzde 2,5'e ve 2025'te yüzde 2 hedefine düşmesini beklediğini aktardı.

Enflasyonun hayal kırıklığı yaratacak kadar yavaş düştüğünü belirten Harker, enflasyonun hala Fed'in hedefinin çok üzerinde olduğunu kaydetti. Harker, ek politika sıkılaşmasına ihtiyaç olup olmayacağını değerlendirmek için verileri yakından izlediğini vurguladı.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard da faiz artışlarından sonra para politikasının daha iyi durumda olduğunu belirtti. Enflasyonun düşmeye devam etmesi için beklentilerin iyi ancak garanti olmadığına işaret eden Bullard, sürekli tetikte olunması gerektiğini söyledi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de özel sektör istihdamı, mayısta 278 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde yıllık ücret artışı yüzde 6,7'den 6,5'e geriledi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 27 Mayıs ile biten haftada 232 bine çıkmasına rağmen beklentilerin altında gerçekleşti.

Ülkede Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi de mayısta 46,9 ile piyasa beklentilerinin biraz altında gerçekleşirken, imalat sanayisinde daralmanın sürdüğünü gösterdi.