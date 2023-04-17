New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,30 artarak 33.987,18 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,33 artışla 4.151,40 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,28 artarak 12.157,72 puana çıktı.

ABD'de geçen hafta bankalarla başlayan bilanço sezonu yatırımcıların odağında yer alırken, pay piyasaları kapanışta pozitif bir seyir izledi.

Analistler, bilanço sezonunda bu hafta Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Netflix ve Tesla gibi şirketlerin finansal sonuçlarının takip edileceğini belirterek, açıklanacak bilançolarda ABD ekonomisine ilişkin sinyallerin önem taşıdığını kaydetti.

Ülkenin 3 büyük bölgesel bankasının bugün açıklanan bilançoları ise mevduatlarının yılın ilk çeyreğinde bankacılık sektöründe yaşanan sıkıntıların etkisiyle düştüğünü gösterdi. State Street ve M&T Bank'ın mevduatları yüzde 3'er azalırken, Charles Schwab'ın mevduat kaybı yüzde 11'i buldu.

ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) faiz artırımlarını ne zaman sonlandıracağına ilişkin soru işaretleri de artarken, Fed yetkililerinin açıklamaları takip edilmeye devam edildi.

Richmond Fed başkanı Thomas Barkin, ABD'de enflasyonun Fed'in yüzde 2'lik hedefine geri döndüğüne dair daha fazla kanıt görmek istediğini belirtti. Barkin, ülke ekonomisinin, faiz oranlarındaki mevcut seviyede gayet iyi işlediğini aktardı.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi'nin açıkladığı imalat endeksi, nisanda 10,8 ile beklentilerin üzerinde gelirken, 2022 Temmuz'dan bu yana en yüksek değerini aldı.