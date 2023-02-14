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New York borsası yükselişle kapandı

Ekonomi Haberleri

New York borsası yükselişle kapandı

NEW New York borsası, ABD'nin enflasyon verileri öncesi haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

NEW New York borsası, ABD'nin enflasyon verileri öncesi haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 370 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,11 artışla 34.246,32 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,15 artarak 4.137,48 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,49 kazançla 11.892,24 puana çıktı.

Yatırımcılar, ABD'de yarın açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerini beklerken, piyasalarda işlem gününün kapanışında pozitif bir seyir izlendi.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesinin yayımladığı Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarına göre, tüketicilerin gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli enflasyon beklentisi ocakta değişim göstermeyerek yüzde 5 oldu.

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Kaynak: AA / Ekonomi

Amerika Birleşik Devletleri Dow Jones New York Ekonomi Haberler

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