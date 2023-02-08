New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dezenflasyon sürecinin başladığına dair açıklamaları sonrası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 260 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,78 artışla 34.156,69 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,29 artarak 4.164,04 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,90 kazançla 12.113,79 puana çıktı.

Fed Başkanı Powell'ın para politikasına ilişkin açıklamaları sonrası piyasalarda işlem gününün kapanışında pozitif bir seyir izlendi.

Powell, Washington Ekonomi Kulübünde katıldığı münazarada, dezenflasyon sürecinin özellikle mal sektöründe başladığını ancak daha gidilecek çok yol olduğunu belirtti.

Dezenflasyon sürecinin biraz zaman alacağına işaret eden Powell, sürecin pürüzsüz olmayacağını, muhtemelen inişli çıkışlı olacağını anlattı. Powell, "Daha fazla faiz artışı yapmamız gerekeceğini düşünüyoruz." dedi.

Fed Başkanı Powell, 2023 yılının enflasyonda önemli düşüşlerin yaşandığı bir yıl olmasını beklediklerini kaydetti.

Geçen hafta açıklanan ocak ayı istihdam raporunun "çok güçlü" olduğunu bildiren Powell, "Bu kadar güçlü olmasını beklemiyorduk." değerlendirmesinde bulundu. Powell, güçlü istihdam raporunun dezenflasyon sürecinin neden zaman alan bir süreç olacağını düşündüklerini gösterdiğini ifade etti.

Ayrıca Powell, verilerin beklenenden daha güçlü gelmeye devam etmesi halinde faiz oranlarını daha fazla artırmalarının gerekebileceğini dile getirdi.