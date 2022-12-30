New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,05 artışla 33.220,80 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,75 artarak 3.849,28 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,59 kazançla 10.478,09 puana çıktı.

ABD'de işsizlik maaşı başvurularının beklentiler dahilinde artması sonrası pay piyasalarında gün boyu pozitif bir seyir izlendi.

Ülkede açıklanan verilere göre, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 24 Aralık ile biten haftada 225 bine çıkarak piyasa beklentileriyle paralel bir seviyede gerçekleşti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonu düşürme hedefinin bir parçası olarak iş gücü talebini soğutmaya çalıştığı bir dönemde, işsizlik maaşı başvurularında görülen artış, Banka'nın gelecek faiz artırımlarına ilişkin endişelerin hafiflemesine yardımcı oldu.

Amerikan borsasındaki yükselişe teknoloji hisseleri öncülük etti. ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri yüzde 8'in üzerinde artarken, Microsoft, Amazon, Apple, Alphabet ve Meta'nın hisseleri yüzde 3'e yakın arttı.