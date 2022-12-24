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New York borsası yükselişle kapandı

Ekonomi Haberleri

New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

New York borsası haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 170 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,53 artışla 33.203,93 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,59 artarak 3.844,83 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,21 artışla 10.497,86 puana çıktı.

ABD Merkez Bankasının ( Fed ) para politikası seyrine ilişkin daha fazla ipucu için gelen ekonomik veriler değerlendirilmeye devam edilirken, endeksler kapanışta pozitif bir seyir izledi.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, kişisel tüketim harcamaları, kasımda yüzde 0,1 artarak piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış ise aynı dönemde yüzde 5'ten yüzde 4,7'ye geriledi.

ABD'de yeni konut satışları da kasımda aylık yüzde 5,8 artışla 640 bine çıkarak piyasa beklentilerinin aksine yükseliş kaydetti ve 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Ülkede dayanıklı mal siparişleri ise kasımda aylık yüzde 2,1 ile beklenenden fazla azalarak Nisan 2020'den bu yana en sert düşüşü kaydetti.

Analistler, ABD'de 3'üncü çeyreğe ait büyüme verisinin yüzde 2,9'dan yüzde 3,2'ye revize edilmesi sonrası Fed'in gelecek yıl için "şahin" tondaki yönlendirmesini sürdüreceğine dair endişelerin güçlendiğini belirtti.

Öte yandan, ABD'de piyasalar Noel tatili dolayısıyla pazartesi kapalı olacak.

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Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

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