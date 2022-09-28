New York borsası yükselişle kapandı

NEW New York borsası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 500 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,88 artışla 29.683,74 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,97 artarak 3.719,04 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,05 kazançla 11.051,64 puana çıktı.

Devam eden resesyon endişeleriyle güne karışık seyirle başlayan endeksler kapanışa doğru toparlanma gösterdi.

Piyasalardaki yukarı yönlü harekette tahvil faizlerindeki düşüş etkili oldu. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi Nisan 2010'dan bu yana ilk kez yüzde 4'ü test etmesinin ardından bugün yüzde 3,70 seviyelerine kadar gerileyerek 2009'dan bu yana en büyük günlük düşüşü kaydetti.

Tahvil faizlerindeki düşüş, İngiltere Merkez Bankasının (BoE) piyasaları istikrara kavuşturmak için attığı adımın ardından geldi. BoE, piyasa işleyişinin yeniden sağlanması amacıyla bugünden itibaren uzun vadeli İngiltere devlet tahvillerinin geçici alımlarına başlayacağını bildirdi.

Öte yandan ABD Merkez Bankası ( Fed ) yetkililerinin para politikasına ilişkin açıklamaları da yatırımcılarca takip edilmeye devam edilirken Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, kasımda 75 baz puanlık, aralıkta ise 50 baz puanlık faiz artırımlarını desteklediğini belirtti. ABD ekonomisinin hala çok fazla ivmeye sahip olduğuna işaret eden Bostic, enflasyonun çok yüksek olduğunu ve hedefe inmek için yeterince hızlı hareket etmediğini ifade etti.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans da enflasyonun kalıcılığının para politikası için bir endişe kaynağı olduğunu vurguladı. Faiz oranlarını yükseltmeye devam etmek için destek olduğunu aktaran Evans, Fed'in marta kadar en yüksek faiz oranına ulaşmasını beklediğini kaydetti.