New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,10 artışla 31.135,09 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,34 artarak 3.946,01 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,74 artışla 11.719,68 puana çıktı.

ABD'de beklenenden yüksek gelen enflasyon verisinin ardından dün sert düşüş gösteren endeksler, bugün pozitif bir seyir izledi.

Ülkede dün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta beklentilerin aksine yüzde 0,1 artarken, yıllık bazda yüzde 8,3'e yavaşlasa da tahminlerin üzerinde bir seyir izlemişti.

ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi, ABD Merkez Bankasının (Fed) agresif faiz artırımlarına devam edeceğine yönelik beklentileri güçlendirmişti.

Söz konusu verinin ardından Fed'in gelecek haftaki toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesine kesin gözüyle bakılırken, bankanın federal fonlama oranı politikasına başladığı 1990'lardan bu yana ilk kez 100 baz puanlık faiz artırımına gideceği ihtimali de fiyatlanmaya başladı.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre ise bir diğer enflasyon göstergesi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), temmuzun ardından ağustosta da aylık bazda düşüş gösterdi. ÜFE, ağustosta beklentiler dahilinde aylık yüzde 0,1 azalırken, yıllık yüzde 8,7 ile beklenenden az artış kaydetti.