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New York borsası yükselişle kapandı

Ekonomi Haberleri

New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası günü yükselişle tamamladı.

New York borsası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,18 artışla 32.969,23 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,29 artarak 4.140,77 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,41 artışla 12.431,53 puana tırmandı.

Piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda cuma günü yapacağı konuşmaya çevrilirken, güne yatay seyirle başlayan endeksler kapanışta hafif yükseliş gösterdi.

Analistler, Powell'ın Jackson Hole'de vereceği mesajlar öncesi yatırımcıların temkinli bir duruş sergilediğini belirtti.

Powell'ın konuşmasında enflasyonu düşürme taahhüdünü yinelemesinin beklendiğine işaret eden analistler, yatırımcıların Fed'in enflasyonla mücadelesinde daha fazla netlik beklediğini kaydetti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri, temmuzda belirgin bir değişim göstermeyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Ülkede bekleyen konut satışları ise temmuzda aylık yüzde 1 azalarak Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

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Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

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