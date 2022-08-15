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New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 150 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,45 artışla 33.912,44 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,40 artarak 4.297,14 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,62 artışla 13.128,05 puana çıktı.

Asya'da açıklanan makroekonomik verilerin beklentilerin altında kalması sonrası güçlenen resesyon endişeleriyle güne düşüşle başlayan endeksler, gün içinde toparlanma gösterdi.

Çin'de perakende satışlar yıllık bazda yüzde 2,7 ve sanayi üretimi yüzde 3,8 beklentilerin altında artış göstermişti. Söz konusu durum bölgede risk algısını güçlendirirken, Çin Merkez Bankası (PBoC) resesyon riskine karşın beklenmedik bir faiz indirimine giderek 1 yıllık borçlanma faizini yüzde 2,85'ten yüzde 2,75'e düşürmüştü.

ABD'de de bugün açıklanan verilere göre, ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksi, ağustosta 42,4 puan azalarak eksi 31,3 değerine düştü. Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeye gerileyen endeks, piyasa beklentilerinin aksine sektörde daralma olduğuna işaret etti.

Analistler, ABD'de yatırımcıların Home Depot, Walmart ve Target gibi büyük perakendecilerin finansal sonuçlarını beklediğini, söz konusu şirketlerin bilançolarında ekonominin durumuna dair ipuçlarının aranacağını belirtti.

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AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri Dow Jones New York Asya Ekonomi Haberler

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