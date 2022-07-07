New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,12 artışla 31.384,55 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,50 artarak 3.902,62 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,28 kazançla 11.621,35 puana yükseldi.

ABD Merkez Bankasının ( Fed ) son toplantısına ait tutanakların bankanın enflasyonu düşürme kararlılığını göstermesi sonrası yükselişe geçen endeksler, gün boyu pozitif seyrini sürdürdü.

Fed'in dün açıklanan Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 14-15 Haziran'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları, Bankanın yüksek enflasyonun devam etmesi halinde para politikasında "daha kısıtlayıcı" olabileceğini göstermişti.

Enflasyon ve büyüme odaklı endişeler devam ederken, Fed yetkililerinin açıklamaları da piyasaların odağındaki yerini korudu.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyonun çok yüksek olduğunu ve gevşeyecek gibi görünmediğini belirtti. Para politikasında hızla daha kısıtlayıcı olunması gerektiğini vurgulayan Waller, Fed'in temmuz toplantısında 75 baz puanlık faiz artışını desteklediğini, eylül toplantısında ise muhtemelen 50 baz puanlık bir artıştan yana olacağını kaydetti. Waller, gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerine rağmen ekonomide resesyon yaşanacağının belli olmadığını ifade etti.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard da ABD ekonomisinin bu yıl büyümeye devam etmesini beklediğini dile getirdi. Bullard, temmuz toplantısında 75 baz puanlık faiz artışından yana olduğunun sinyalini verdi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 2 Temmuz ile biten haftada 235 bine çıkarak piyasa beklentilerinin aksine yükseliş gösterdi.

Analistler, yaklaşık 6 ayın en yüksek seviyesine yakın seyretmesine rağmen işsizlik maaşı başvurularında geçen hafta kaydedilen sınırlı artışın, sıkı iş gücü piyasası koşullarında bir miktar gevşemeye işaret ettiğini belirtti.

ABD'de dış ticaret açığı da mayısta aylık bazda yüzde 1,3 azalışla 85,5 milyar dolara inerek bu yılın en düşük seviyesini kaydetti. Ülkenin ihracatı, mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarak 255,9 milyar dolarla rekor seviyeye çıkarken, ithalatı yüzde 0,6 artışla 341,1 milyar dolar oldu. Bu dönemde artan fiyatlar ve yavaşlayan iç talebin ithalatı baskıladığı görüldü.

Öte yandan, ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, resesyon endişeleriyle 2008'den bu yana en büyük haftalık düşüşü göstererek yüzde 5,3'e geriledi. Bu oran geçen hafta yüzde 5,7 seviyesindeydi.

Analistler, ekonomik verilerin karışık sinyaller verdiğini, ABD'de yarın açıklanacak haziran ayına ait istihdam raporunun takip edileceğini belirtti.