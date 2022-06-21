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New York borsası yükselişle kapandı

AA - Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası günü yükselişle tamamladı.

New York borsası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 600 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 2,15 artışla 30.530,25 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 2,45 artarak 3.764,84 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,51 kazançla 11.069,30 puana yükseldi.

ABD Merkez Bankasının ( Fed ) 28 yılın ardından ilk defa 75 baz puanlık faiz artışına gitmesi sonrası ekonominin resesyona sürükleneceğine dair endişelerle geçen hafta satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeksler, yeni haftanın ilk işlem gününde enerji ve teknoloji hisseleri öncülüğünde yükseliş gösterdi.

ABD'de federal tatil dolayısıyla dün kapalı olan piyasalarda, devam eden resesyon endişelerine karşın ekonomide yumuşak bir iniş yapılabileceğine ilişkin yorumlar pozitif seyirde etkili oldu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, bugün düzenlediği basın toplantısında, ABD ekonomisinde şu anda resesyon görmediklerini ve daha istikrarlı bir ekonomiye doğru geçiş sürecinde olduklarını açıkladı.

Fed yetkililerinin açıklamaları da yatırımcılar tarafından takip edilirken, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, temmuz ayında faiz oranlarının büyük olasılıkla 50 veya 75 baz puan artırılacağı yönündeki yönlendirmenin "makul" göründüğünü belirtti. Barkin, enflasyonun zamanla düşeceğini ancak bunun zaman alacağını kaydetti.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ikinci el konut satışları, konut fiyatlarının rekor seviyeye çıkması ve mortgage (konut kredisi) faiz oranlarının artmasıyla mayısta aylık yüzde 3,4 ile Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatları, mayısta yıllık bazda yüzde 14,8 arttı ve ilk kez 400 bin doları aşarak rekor seviyeye ulaştı.

Analistler, ABD'de yarın Fed Başkanı Jerome Powell'ın Senatoda yapacağı sunumun piyasaların odağında yer aldığını belirtti.

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AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

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