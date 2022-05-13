New York borsası yükselişle kapandı - Haberler

New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,47 artışla 32.196,66 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 2,39 artarak 4.023,86 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,82 kazançla 11.805 puana çıktı.

Yüksek enflasyon ve ekonomik büyümeye ilişkin endişelere rağmen endeksler, haftanın son işlem gününde pozitif bir seyir izledi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ardından dün beklentilerin üzerinde artış kaydeden Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) de fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskıların süreceğine işaret etmişti.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi de enflasyon endişelerinin etkisiyle mayısta aylık 6,1 puan azalışla 59,1'e inerek Ağustos 2011'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

ABD Merkez Bankası ( Fed ) yetkililerinin açıklamaları takip edilmeye devam edilirken, Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester enflasyon risklerinin güçlü bir şekilde yukarı yönlü olmaya devam ettiğini, bankanın gelecek iki toplantısında faiz oranının 50 baz puan artırılmasından yana olduğunu belirtti. Mester, enflasyona bağlı olarak Fed'in hızlanabileceğini ve yavaşlayabileceğini kaydetti.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari de enflasyonu düşürmek için ne yapmaları gerekiyorsa onu yapacaklarını belirterek, "Umarım daha azını yapmamız gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Riskli varlıklardan kaçış sürecinde kripto para piyasasındaki gelişmeler de yakından takip edilirken, dün 25 bin dolar seviyelerine kadar inen Bitcoin'in fiyatı bugün yeniden 30 bin doların üstüne çıktı.

Öte yandan, Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurmasının ardından Twitter'ın hisseleri yüzde 10'a yakın değer kaybetti.