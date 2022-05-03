New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,20 artışla 33.128,79 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,48 artarak 4.175,48 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,22 kazançla 12.563,76 puana çıktı.

Güne yatay seyirle başlayan endeksler kapanışa doğru hafif yükseliş gösterdi.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklanacak faiz kararının yatırımcılar tarafından beklendiğini ve bankanın yüksek enflasyonla mücadele için 50 baz puanlık faiz artırımına gideceğine neredeyse kesin gözüyle bakıldığını belirtti.

Enflasyonist kaygılar ve şahinleşen para politikası duruşunun etkisiyle dün yüzde 3'e kadar yükselen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise bugün yüzde 2,98 seviyelerine geriledi.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, JOLTS Açık İş Sayısı, martta 11 milyon 549 bin ile rekor seviyeye ulaştı.

Ülkede fabrika siparişleri ise martta yüzde 2,2 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi