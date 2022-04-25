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New York borsası yükselişle kapandı

AA - Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

New York borsası haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,70 artışla 34.049,46 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,64 artarak 4.299,10 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,29 kazançla 13.004,85 puana çıktı.

Jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında beklenenden daha "şahin" adımlar atacağına ilişkin endişelerle güne düşüşle başlayan endeksler, kapanışa doğru pozitif bir seyir izledi.

Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında gerilimin artarak devam etmesi ve Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında şehir karantinalarının sürmesi de piyasalar için endişe kaynağı olmayı sürdürdü.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, cuma günü yüzde 3'ü aşarak 3 yılın zirvesini test etmesinin ardından yeni haftanın başlangıcında yüzde 2,82 seviyesine geriledi.

Kovid-19 salgınında Çin'den gelen haberler ve enerji talebine ilişkin belirsizliklerin artmasıyla Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 3'ün üzerinde düşüşle 102,4 dolar ve Batı Teksas türü ham petrolün varili 98,8 dolardan alıcı buldu.

Öte yandan, Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın almak için anlaşmaya vardı. Anlaşma haberinin ardından Twitter hisseleri yüzde 5'in üzerinde değer kazandı.

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AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Merkez Bankası, Dow Jones, New York, Ekonomi, Haberler

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