New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 500 puana yakın değer kazandı ve yüzde 1,45 artışla 34.911,20 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,61 artarak 4.462,21 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,15 kazançla 13.619,66 puana çıktı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) "şahinleşen" tutumu, Rusya- Ukrayna savaşında yeniden şiddetlenen çatışmalar ve Çin'de devam eden Kovid-19 salgınının yarattığı belirsizlikle güne karışık seyirle başlayan endeksler, kapanışta yükseliş gösterdi.

Söz konusu gelişmelerle 2018'in sonlarından bu yana en yüksek seviyeye çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 2,94 seviyesine kadar yükseldi.

ABD'de yatırımcıların dikkati bilanço dönemine yoğunlaşırken, Fed yetkililerinin açıklamaları da piyasaların odağındaki yerini korudu.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, faiz artırımında 75 baz puandan daha büyük bir artışın "radarda olmadığını" belirterek, küresel ekonomik yavaşlama olasılığını Fed'in "temkinli olması" için bir neden olarak gösterdi.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans da Fed'in 50 baz puanın üzerinde faiz artışına gerek görmediğini aktardı.