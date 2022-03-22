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New York borsası yükselişle kapandı

AA - Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 250 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,74 artışla 34.807,46 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,13 artarak 4.511,61 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,95 kazançla 14.108,82 puana çıktı.

Endeksler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz artırımına ilişkin son yorumlarının ardından gün boyu pozitif seyir izledi.

Dün enflasyonun çok yüksek olduğunu ve faiz artırımında gerekirse "daha agresif" olacaklarını belirten Powell, gerekmesi halinde mayısta 50 baz puanlık faiz artırımına gidebileceklerinin sinyalini vererek gelecek toplantılar için de 50 baz puanlık faiz artışlarına kapıyı açık bırakmıştı.

Öte yandan Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler piyasaların odağındaki yerini korurken, çatışmalarla sırasında devam eden müzakerelerde iki tarafın görüşmelerinden henüz olumlu bir sonuç çıkmadı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Başkan Joe Biden'ın, Avrupa'daki temasları kapsamında Rusya'ya Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanacak yeni yaptırımları duyuracağını açıkladı.

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AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Jerome Powell, Dow Jones, New York, Ekonomi, Haberler

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