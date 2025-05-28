New York Borsası Yükselişle Başladı, Yatırımcılar Nvidia'nın Bilançosunu Bekliyor

New York Borsası Yükselişle Başladı, Yatırımcılar Nvidia'nın Bilançosunu Bekliyor
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New York borsası, çip şirketi Nvidia'nın bilanço açıklaması öncesi pozitif bir seyir izliyor. Analistler, ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanakları ve tarife belirsizliklerine bağlı dalgalanmaların piyasalarda etkili olabileceğini belirtiyor.

NEW New York borsası, çip şirketi Nvidia'nın bugün açıklayacağı bilanço öncesi güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yatay seyirle 42.361,63 puan oldu.

S&P 500 endeksi yüzde 0,07 artışla 5.925,54 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,17 kazançla 19.232,62 puana ulaştı.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün yayımlanacak toplantı tutanakları ile Nvidia'nın finansal sonuçlarını beklerken, pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, AB'ye uygulanması planlanan tarifeleri ertelemesinin piyasalarda iyimserlik oluşturduğunu anımsattı.

Ancak tarife belirsizliklerinin sürdüğüne işaret eden analistler, gümrük vergileri üzerinde daha fazla netlik oluşana ve ABD Senatosu'nun gündemindeki vergi tasarısı yasalaşana kadar piyasalarda dalgalanmanın sürebileceğini kaydetti.

Analistler, Fed'in 6-7 Mayıs'ta düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakların da Bankanın gelecek dönemki para politikasına dair ipuçları verebileceğini ifade etti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,98 ile ocak ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Kurumsal tarafta ise bugün bilançosunu yayımlayan Macy's'in karı beklentileri aştı. Şirketin hisseleri yüzde 4'e yakın değer kazandı.

Piyasaların kapanışından sonra finansal sonuçlarını açıklayacak Nvidia'nın hisseleri ise yatay seyirle güne başladı.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
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