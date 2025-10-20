Haberler

New York Borsası Yükselişle Başladı: Enflasyon Verileri ve Şirket Bilançoları Takip Edilecek

New York borsası, enflasyon verileri ve şirket bilançolarıyla dolu bir haftaya yükselişle başladı. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri artış gösterirken, ABD ile Çin arasında ticaret geriliminin azalması piyasaları olumlu etkiledi. Federal hükümetin kapalı kalma durumu ve açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların dikkatinde.

New York borsası, enflasyon verileri ile şirket bilançolarının yakından takip edileceği haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,42 artarak 46.385,37 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,59 artışla 6.703,49 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,78 kazançla 22.857,14 puana yükseldi.

ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi ve bankacılık sektörüne yönelik endişelerle geçen haftayı dalgalı geçiren pay piyasaları, yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı.

ABD'li yetkililerin Çin ile yaşanan ticaret gerilimine ilişkin uzlaşmacı açıklamaları, piyasalarda risk algısının azalmasına katkı sağladı.

İki ülke arasında karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret gerilimini çözmeye yönelik müzakerelerin yeni turunun bu hafta Malezya'da yapılacağı bildirildi.

Öte yandan, ABD'de bütçe anlaşmazlığı nedeniyle federal hükümet 1 Ekim'den bu yana kapalı kalmaya devam ederken, Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, bugün verdiği bir röportajda bu durumun hafta içinde sona ermesinin muhtemel olduğunu söyledi.

Hassett, bu hafta bir anlaşma sağlanmaması halinde Beyaz Saray'ın, 20'nci gününe giren hükümetin kapalı kalma durumuna son vermek için daha güçlü adımlar atmaya hazır olduğunu belirtti.

Hükümetin kapalı olması ekonomik veri akışını aksatırken, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek haftaki toplantısı öncesinde cuma günü açıklanacak enflasyon verisi yatırımcıların odağında olacak.

Ayrıca Tesla, Ford, Netflix, Procter & Gamble, Coca-Cola, IBM ve Intel gibi büyük şirketlerin bu hafta açıklanacak finansal sonuçları da yakından izlenecek.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
500
