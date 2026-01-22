Haberler

New York borsası yükselişle açıldı

ABD Başkanı Trump'ın Grönland tarifelerini uygulamayacağını açıklaması ve dirençli ekonomik verilerin etkisiyle New York borsası açılışta yükseliş gösterdi. Dow Jones endeksi %1,21 artışla 49.077,23 puana çıktı.

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland tarifelerini uygulamayacağını açıklaması ve ABD ekonomisinin dirençli seyrine işaret eden veriler sonrası güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 1,21 artarak 49.077,23 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,72 artışla 6.924,96 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,97 kazançla 23.449,77 puana tırmandı.

Trump'ın Grönland konusunda bazı Avrupa ülkelerine yönelik uygulamayı planladığı tarifelerden vazgeçmesinin ardından pay piyasalarında pozitif bir seyir izleniyor.

ABD'de açıklanan ekonomik veriler yatırımcıların odağında yer alırken, ülke ekonomisinin geçen yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme verisi hafif yukarı yönlü revize edildi.

Buna göre, ABD ekonomisi geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,4 ile 2023'ün üçüncü çeyreğinden bu yana en yüksek büyüme performansını kaydetti.

ABD'nin GSYH verisine ilişkin geçen ay yayımlanan öncü verilerde ekonominin 2025'in üçüncü çeyreğinde yüzde 4,3 büyüdüğü öngörülmüştü.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 17 Ocak ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 1000 kişi artarak 200 bine yükselmesine rağmen beklentilerin altında gerçekleşti.

Ayrıca bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) yakından izlediği enflasyon göstergelerinden Kişisel Tüketim Harcamaları verilerinin açıklanması da beklenirken, söz konusu verilerin piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde etkili olması öngörülüyor.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
