New York Borsası Yükselişle Başladı

NEW New York borsası, ABD'de federal hükümetin yeniden açılacağına dair olumlu gelişmelerle haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,81 artarak 47.368,63 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,54 artışla 6.832,43 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,27 kazançla 23.527,17 puana çıktı.

ABD Senatosu'nda Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, 9 Kasım'da hükümetin açılmasına yönelik geçici bütçe konusunda uzlaşmaya varırken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde pozitif seyir izlendi.

Demokrat senatörler, sağlık hizmetleri sübvansiyonlarının uzatılmasının garanti edilmesi şartından geri adım atarak, hükümetin en uzun süreli kapanışının sona ermesine yönelik sürecin önünü açtı.

Senato'da yerel saatle pazar gecesi yapılan usul oylamasında, hükümetin ocak ayı sonuna kadar fonlanmasını sağlayacak geçici bütçe tasarısının, 40'a karşı 60 oyla ilerletilmesine karar verildi.

Tasarının Senato'da yapılacak nihai oylamadan geçerse Temsilciler Meclisi'nde de görüşülmesi, burada da kabul edilirse ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasına sunulması bekleniyor.

Analistler kapanmanın etkilerinin, hava trafiğinin azaltılması ve gıda kuponlarına fon sağlanamaması gibi nedenlerle giderek arttığını belirterek, ancak Senato'daki uzlaşmanın yatırımcılara hükümetin yeniden açılacağına dair umut verdiğini kaydetti.

Yine de kapanma dolayısıyla önemli verilerin yayımlanmasındaki aksamanın, piyasalarda belirsizlik unsuru olmaya devam ettiğini söyleyen analistler, Kongre'deki anlaşmanın bozulmasının da piyasaları tedirgin edebileceğini vurguladı.

Yüksek değerlemelere ilişkin endişelerle geçen hafta kayıplar gören bazı teknoloji şirketi hisseleri, hükümetin yeniden açılacağı beklentilerinin yatırımcıların risk iştahını artırmasıyla yükselişe geçti.

Nvidia'nın hisseleri yaklaşık yüzde 6, Tesla ile Alphabet'in hisseleri yaklaşık yüzde 4, Microsoft, Amazon ve Meta'nın hisseleri yaklaşık yüzde 2 değer kazandı.

Öte yandan, token satış platformu başlatacağını ve ABD'deki bireysel yatırımcıların, 2018'den bu yana ilk kez bu satışlara katılabileceğini duyuran Coinbase'in hisseleri yüzde 3'e yakın yükseldi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin de sözle yönlendirmeleri takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran, aralık ayı için yarım puanlık faiz indiriminin uygun olduğunu söyledi.

Daha "güvercin" bir tutum sergilemenin makul olduğunu dile getiren Miran, "50 baz puan faiz indiriminin uygun olduğunu düşünürüm ancak en az 25." ifadesini kullandı.

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem ise para politikasının daha da gevşetilmesi konusunda dikkatli davranılması gerektiğini belirterek, "Enflasyona karşı önlem almaya devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ticaret cephesinde ise İsviçre'nin ABD'ye yaptığı ihracata yüzde 15 tarife getirilmesi konusunda ABD ile anlaşmaya yakın olduğuna dair haberler çıktı.