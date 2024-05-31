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New York Borsası Yükselişle Başladı

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ABD Merkez Bankası'nın enflasyon göstergesi olan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki yavaşlama sonrası New York borsası haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. ABD'de kişisel tüketim harcamalarının nisanda beklentilerin altında artış kaydetmesi, Fed'in faiz indirimine ilişkin umutları artırdı.

New York borsası, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artışın nisanda bir önceki aya kıyasla yavaşlama kaydetmesi sonrası haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,08 artarak 38.140,26 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,15 artışla 5.243,21 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,21 kazançla 16.771,89 puana yükseldi.

ABD'de kişisel tüketim harcamalarının nisanda yavaşladığını gösteren verilerin ardından Fed'in faiz indirimine ilişkin umutların artmasıyla pay piyasaları haftanın son işlem gününe pozitif bir başlangıç yaptı.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, kişisel tüketim harcamaları nisanda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilerin altında artış kaydetti. Kişisel tüketim harcamaları, mart ayında 0,7 artmıştı.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de nisanda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilerin altında ve yıllık bazda yüzde 2,8 ile beklentilere paralel arttı.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi martta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,8 artmıştı.

Analistler, ABD'de dün aşağı yönlü revize edilen büyüme verisinin ardından bugün açıklanan verilerin Fed'in bu yıl faiz indirimlerine başlaması için yeterli alana sahip olduğu görüşünü desteklediğini belirtti.

Söz konusu verilerin ardından dün düşüşe geçen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,5 seviyesine geriledi.

Kurumsal tarafta ise ABD'li perakende zinciri Costco'nun hisseleri, üç aylık finansal sonuçlarının beklentilerin üzerinde gelmesine karşın yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti.

Bilgisayar üreticisi Dell'in hisseler,i ilk çeyrekteki finansal sonuçlarının beklentileri aşmasına rağmen şirketin marjları ve yapay zeka sunucu birikimiyle ilgili endişeler nedeniyle yüzde 19'un üzerinde düştü.

Trump Media'nın hisseleri ise eski ABD Başkanı ve 2024 başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump'ın, New York'ta yargılandığı "sus payı" davasında, hakkındaki 34 suçlamanın hepsinden jüri tarafından dün suçlu bulunmasının ardından yüzde 6'nın üzerinde değer kaybetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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