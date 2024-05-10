New York Borsası Yükselişle Başladı

NEW New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,2 artarak 39.466,52 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,22 artışla 5.225,49 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,26 kazançla 16.389,02 puana ulaştı.

Ülkede açıklanan ekonomik veriler, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine başlayacağına dair beklentileri desteklerken, pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, politika gevşemesinin zamanlaması ve kapsamı belirsiz olsa da enflasyondaki düşüş yavaşlasa bile bankanın bu yıl faiz indirimi yolunda ilerlediğini ifade etti.

Bostic, enflasyonun ilk çeyrekte Fed'in yüzde 2 hedefinin çok üzerinde kalmış gibi görünse Fed'in bu yıl faiz oranlarını düşürebileceğine dair hala inancı olduğunu belirtti.