New York Borsası Yükselişle Başladı

New York borsası, ABD'de istihdam verilerinin takip edileceği haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,28 artışla 34.441,64 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,46 artarak 4.426,03 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,77 kazançla 13.695,36 puana yükseldi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada şahin adımların çok daha dikkatli atılacağını belirtmesi sonrası pay piyasaları ağustos ayının son işlem haftasına pozitif bir başlangıç yaptı.

Fed Başkanı Powell, cuma günü uygun olması halinde faiz oranlarını daha da artırmaya hazır olduklarını belirterek, "Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde hedefimize doğru ilerleyeceğinden emin olana kadar politikamızı kısıtlayıcı bir seviyede tutma niyetindeyiz." ifadelerini kullanmıştı.

Yıllık bazda çekirdek tüketici enflasyonunun hala yüksek olduğuna değinen Powell, fiyat istikrarına geri dönmek için hala katedilmesi gereken çok yol olduğuna dikkati çekmişti. Powell, büyümenin sürekli olarak trendin üzerinde olduğuna dair ek kanıtların enflasyondaki ilerlemeyi riske atabileceğini ve para politikasının daha da sıkılaştırılmasını gerektirebileceğini vurgulamıştı.

Daha fazla sıkılaştırmaya mı yoksa politika faizini sabit tutup gelecek verileri mi bekleyeceklerine karar verirken dikkatli olacaklarını kaydeden Powell, "Güçlü iş gücü piyasası koşullarının sürdürülebilir olduğu bir döneme ulaşmak için fiyat istikrarına ihtiyacımız olacak. İş bitene kadar buna devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Powell'ın açıklamaları sonrası para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylül toplantısında politika faizini yüzde 80 ihtimalle sabit tutacağı, yüzde 20 ihtimalle ise 25 baz puan artıracağı öngörüldü.

Analistler, ABD'de bu hafta yoğun makroekonomik veri takviminin yatırımcıların odağında olduğunu belirtti.

Bu hafta açıklanacak istihdam verilerinin önemine işaret eden analistler, Powell'ın açıklamalarının ardından özellikle tarım dışı istihdam verilerinden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini belirtti.

ABD'de bu hafta ikinci çeyreğe ait büyüme verisi ile kişisel gelir ve harcamalar verilerinin de takip edileceği kaydedildi.