New York Borsası Yükselişle Başladı

NEW New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşma öncesi haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,34 artışla 34.217,06 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,3 artarak 4.389,38 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,37 kazançla puana 13.514,37 puana yükseldi.

Fed Başkanı Powell'ın gelecek dönem para politikalarına ilişkin Jackson Hole'de yapacağı değerlendirmeler öncesi endeksler, açılışta pozitif bir seyir izledi.

Analistler, Powell'ın yapacağı konuşmada, yatırımcıların Fed'in ısrarlı bir şekilde uzun vadeli hedeflerin üzerinde kalmaya devam eden enflasyon karşısında faiz artırımlarını sürdürüp sürdürmeyeceği ile para politikasını ne kadar süre daha sıkı tutacağına ilişkin ipuçları arayacağını belirtti.

Bu yılki konuşmasında Powell'ın enflasyonun yavaşlaması ve resesyonun daha az olası görünmesiyle piyasaları yönlendirmeye daha az ihtiyaç duymasının beklendiği kaydedildi.