New York Borsası Yükselişle Başladı

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,09 yükselişle 34.494,17 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,35 artarak 4.415,33 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,71 kazançla 13.593,95 puana yükseldi. ABD hisselerinde geçen haftaki kayıpların ardından bu hafta teknoloji hisseleri toparlanırken, pay piyasalarında yeni günün açılışında pozitif bir seyir izlendi. Yarın ikinci çeyreğe ilişkin bilançosunu açıklayacak teknoloji şirketlerinden ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın hisseleri, iyimser beklentilerle artmaya devam etti. ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin de açıklamaları takip edilirken, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, kısa vadeli piyasa hareketlerine çok fazla odaklanmamaya çalıştığını belirterek, ABD'nin ekonomik performansının şu anda diğer birçok ülkeye kıyasla 'etkileyici' ve 'oldukça güçlü' olduğu yorumunu yaptı. Öte yandan, Japon SoftBank'ın sahibi olduğu çip tasarımcısı Arm, Nasdaq listesi aracılığıyla halka açılmak için başvuruda bulundu. Apple, Alphabet ve Qualcomm için önemli bir teknoloji sağlayıcısı olan Arm'ın halka arzının, son 2 yılın en büyük teknoloji arzlarından biri olması bekleniyor.

NEW New York borsası güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,09 yükselişle 34.494,17 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,35 artarak 4.415,33 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,71 kazançla 13.593,95 puana yükseldi.

ABD hisselerinde geçen haftaki kayıpların ardından bu hafta teknoloji hisseleri toparlanırken, pay piyasalarında yeni günün açılışında pozitif bir seyir izlendi.

Yarın ikinci çeyreğe ilişkin bilançosunu açıklayacak teknoloji şirketlerinden ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın hisseleri, iyimser beklentilerle artmaya devam etti.

ABD Merkez Bankası ( Fed ) yetkililerinin de açıklamaları takip edilirken, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, kısa vadeli piyasa hareketlerine çok fazla odaklanmamaya çalıştığını belirterek, ABD'nin ekonomik performansının şu anda diğer birçok ülkeye kıyasla "etkileyici" ve "oldukça güçlü" olduğu yorumunu yaptı.

Öte yandan, Japon SoftBank'ın sahibi olduğu çip tasarımcısı Arm, Nasdaq listesi aracılığıyla halka açılmak için başvuruda bulundu. Apple, Alphabet ve Qualcomm için önemli bir teknoloji sağlayıcısı olan Arm'ın halka arzının, son 2 yılın en büyük teknoloji arzlarından biri olması bekleniyor.