New York Borsası Yükselişle Başladı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,09 artışla 34.531,28 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,24 artarak 4.380,28 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,42 kazançla 13.347,26 puana yükseldi. Yatırımcılar, bu hafta gerçekleşecek Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nu beklerken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününün açılışında pozitif bir seyir izlendi. Analistler, para politikası yapıcılarının sempozyumdaki konuşmalarından, gelecekteki faiz oranlarına yönelik daha fazla ipucu aranacağını belirtti.