New York Borsası Yükselişle Başladı

New York borsası haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Dow Jones endeksi ve diğer endekslerde artış yaşandı. Yatırımcılar enflasyon verilerini beklerken, Fed yetkililerinin açıklamaları da takip ediliyor.