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New York Borsası Yükselişle Başladı

Ekonomi Haberleri

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,02 artışla 35.465,97 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 0,06 kazançla 4.584,82 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,15 artarak 14.337,90 puana çıktı. Yatırımcılar ABD'nin bu haftaki yoğun veri gündemine hazırlanırken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününün açılışında pozitif bir seyir izlendi. Analistler özellikle bu hafta açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bundan sonraki adımlarına ilişkin daha fazla ip ucu vermesinin beklendiğini, Apple ve Amazon başta olmak üzere önemli şirketlerin bilançolarının da takip edileceğini söyledi.

NEW New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,02 artışla 35.465,97 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,06 kazançla 4.584,82 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,15 artarak 14.337,90 puana çıktı.

Yatırımcılar ABD'nin bu haftaki yoğun veri gündemine hazırlanırken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününün açılışında pozitif bir seyir izlendi.

Analistler özellikle bu hafta açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bundan sonraki adımlarına ilişkin daha fazla ip ucu vermesinin beklendiğini, Apple ve Amazon başta olmak üzere önemli şirketlerin bilançolarının da takip edileceğini söyledi.

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Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Dow Jones New York Ekonomi Haberler

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