New York Borsası Yükselişle Başladı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,01 artarak 35.230,79 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,16 artışla 4.543,39 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,35 kazançla 14.081,63 puana yükseldi. Yatırımcılar bu hafta açıklanacak merkez bankaları kararları ile yoğun veri gündemini beklerken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem günü açılışında pozitif bir seyir izlendi. ABD, Avrupa ve Japonya merkez bankalarının para politikası kararlarının yatırımcıların odağında yer aldığını belirten analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günkü kararında, Fed'in gelecekteki para politikasının yönüne ilişkin ipuçları aranacağını ifade etti. ABD'de makroekonomik veri takviminin bu hafta yoğun olduğuna işaret eden analistler, Microsoft, Alphabet, Meta ve Exxon Mobil'in ikinci çeyrek finansal sonuçlarının da yatırımcılar tarafından izleneceğini kaydetti.