New York Borsası Yükselişle Başladı

New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Dow Jones endeksi 50 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,14 artarak 35.274,32 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,34 artışla 4.550,16 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,6 kazançla 14.148,18 puana yükseldi. ABD'de şirketlerin yılın ikinci çeyreğine ilişkin bilançoları endekslerin seyrinde etkili olmaya devam ederken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününün açılışında pozitif bir seyir izlendi. Finansal sonuçlarında tahminlerin altında gelir bildiren American Express'in hisselerinin yüzde 4'e yakın değer kaybetmesi dikkati çekti.