New York Borsası Yükselişle Başladı

New York borsası güne yükselişle başladı. Dow Jones endeksi 40 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,11 artarak 34.991,21 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,2 artışla 4.563,87 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,31 kazançla 14.398,53 puana yükseldi. ABD'de şirketlerin ikinci çeyrek bilançoları açıklanmaya devam ederken, pay piyasalarının açılışında pozitif bir seyir izlendi. Ülkenin büyük bankalarından Goldman Sachs'ın net karı, yılın ikinci çeyreğinde 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 58 azalarak 1,2 milyar dolara geriledi. Beklentilerden az kar bildiren bankanın hisseleri, yüzde 1'den fazla değer kaybetti. Makro ekonomik veri tarafında ise ABD'de konut başlangıçları, haziranda yüzde 8 azalışla 1 milyon 434 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, yeniden yüzde 7'nin altına inerken mortgage başvurularında artış kaydedildi.