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New York Borsası Yükselişle Başladı

New York Borsası Yükselişle Başladı

Ekonomi Haberleri

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta açıklayacağı faiz kararı ve yarın açıklanacak enflasyon verisi öncesi haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) bu hafta açıklayacağı faiz kararı ve yarın açıklanacak enflasyon verisi öncesi haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,09 artışla 33.906,80 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,22 artarak 4.308,32 puana ve Nasdaq endeksi 0,51 kazançla 13.326,37 puana yükseldi.

Enflasyonist baskıların daha fazla gevşeme işaretleri göstereceği ve Fed'in bu hafta faiz artırımlarına ara verebileceğine dair beklentilerin kuvvetlenmesiyle pay piyasaları yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı.

Analistler, Fed'in çarşamba günkü toplantıda yüzde 75 ihtimalle politika faizini sabit tutmasının beklendiğini, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalardaki sinyallerin yatırımcıların odağında bulunduğunu belirtti.

ABD ekonomisinde iş gücü piyasasının soğuma sinyalleri verdiğini ancak hala istenilen sonuçların alınamadığını aktaran analistler, yarın açıklanacak enflasyon verilerinin de fiyatlamalar açısından önemli bir başka unsur olduğunu vurguladı.

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Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed Ekonomi Haberler

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