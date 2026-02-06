New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,93 artarak 49.365,84 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,59 artışla 6.838,46 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,37 artarak 22.623,41 puana yükseldi.

Hafta başından bu yana teknoloji hisselerindeki satış baskısının öne çıktığı pay piyasalarında, haftanın son işlem gününün açılışında toparlanma gözlendi.

Yapay zeka harcamalarının şirket karlılıklarına etkisine yönelik artan kaygılar ile ABD'de iş gücü piyasasındaki soğuma sinyalleri piyasalardaki risk iştahını törpülemişti.

Hafta boyunca şirketlerin açıkladığı finansal sonuçlar yatırımcıların odağında yer alırken, özellikle yapay zeka yarışındaki maliyetlerin bilançolara yansıması yakından değerlendirildi.

Dün piyasa kapanışının ardından bilançosunu açıklayan ABD'li e-ticaret devlerinden Amazon'un net satışları, geçen yılın dördüncü çeyreğinde beklentileri aşmasına karşın karının beklentilerin altında kalması ve şirketin 2026 yılına yönelik harcama tahminini 200 milyar dolara yükseltmesinin ardından yüzde 8'in üzerinde değer kaybetti. Amazon'un sermaye harcamaları 2025'te 131 milyar dolar seviyesindeydi.

Yapay zeka yarışının hız kazanmasıyla Alphabet'in ardından Amazon, harcamalarında artışa gitmeyi planladığını duyuran son büyük teknoloji şirketi olurken, bu durum piyasalardaki iyimserliği bir miktar gölgeledi.

Hızla gelişen yapay zeka araçlarının bazı şirketlere yönelik talebi azaltabileceği endişeleriyle zorlu bir hafta geçiren yazılım şirketlerinin hisseleri de toparlanmaya başladı.

Bu şirketlerden Oracle'ın hisseleri yüzde 3'ün ve CrowdStrike'ın hisseleri yüzde 4'ün üzerinde yükseldi.