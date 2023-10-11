New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, tahvil faizlerindeki düşüşün devam etmesiyle güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,25 artışla 33.822,20 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,19 artarak 4.366,59 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,42 artışla 13.619,21 puana yükseldi.

ABD'de üretici enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen tahvil faizlerinde devam eden düşüşün etkisiyle pay piyasalarında açılışta pozitif bir seyir izlendi.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,5 ve yıllık bazda yüzde 2,2 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Analistler, üretici enflasyonunun beklentilerin üzerinde arttığını ancak aylık artışın bir önceki aya kıyasla yavaşlama kaydettiğini belirtti.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen "güvercin" yorumların ardından parasal sıkılaştırma adımlarında sona gelinmiş olabileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle gerileme kaydeden tahvil faizleri de beklentilerin üzerinden gelen üretici enflasyonuna rağmen düşük seyrini korudu. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 5 baz puanın üzerinde kayıpla yüzde 4,59'a geriledi.

Öte yandan, ABD'li enerji şirketi Exxon Mobil'in merkezi Teksas'ta bulunan hidrokarbon şirketi Pioneer Natural Resources'ı 59,5 milyar dolara satın almak için anlaşmaya varıldığını duyurdu. Söz konusu haberin ardından Pioneer Natural Resources'ın hisseleri yüzde 1'in üzerinde değer kazanırken Exxon Mobil'in hisseleri yüzde 4'e yalın değer kaybetti.

??????? İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar da yatırımcıların odağında olmaya devam ederken analistler, Fed'in bugün açıklayacağı son toplantısına ait tutanakların takip edileceğini ve tutanaklarda bankanın para politikasının geleceğine ilişkin daha fazla ipucu aranacağını belirtti.